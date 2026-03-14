3月12日、元乃木坂46の齋藤飛鳥が『CLASSY. ONLINE』のインタビューに登場し、アイドル卒業後の進路について語った。その内容がX上で拡散され、芸能界と一般社会のどちらが大変なのかをめぐる議論が起きている。インタビューで齋藤は、《以前から興味のあった会社に勤めることも考えました》と語り、芸能界を離れて一般企業で働くことも視野に入れていたことを明かした。この発言が思わぬ注目を集めることとなった。X上では