阪神・中川勇斗捕手（２２）が１４日、広島戦（マツダ）でオープン戦２号本塁打を放つなど、開幕スタメン争いへ強烈な存在感を示した。３番・左翼でスタメン出場すると、１点リードの３回、第２打席で左翼スタンドへ２ラン。６回には中前打、７回には右前打を放ち７―１の勝利に結び付く３安打３打点の大暴れだ。打撃で結果を積み重ね続ける若虎が、左翼の定位置取りへまた一歩前進した。圧巻だった。左翼から右翼方向に強い