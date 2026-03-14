「ホロライブ」所属のVTuber・AZKiさんが、14日までに自身のチャンネルでホラーゲーム『クロックタワー・リワインド』を実況。どんなゲームよりも恐ろしいことが起き、リスナーを恐怖させた。【動画】AZKiさんとリスナーが震えた恐怖シーン（3：17：55ごろ）本作は1995年に発売した名作ホラーゲーム『クロックタワー』を現行機に移植した作品で、プレイヤーは主人公の少女・ジェニファーを操作し謎を解きながら、殺人鬼・シザ