「ホロライブ」所属のVTuber・猫又おかゆさんが、14日までに自身のチャンネルで「凸待ち『マリオテニス フィーバー』実況」を配信。同事務所の兎田ぺこらさんと神試合を繰り広げファンを驚かせた。【動画】おかゆさん VS ぺこらさんの神試合（54：44ごろ）おかゆさんは『マリオテニス フィーバー』のランクマッチで上位の「Sランク」帯に到達している猛者。今回の配信は3月15日に開催されるぺこらさん主催『hololiveマリオテニ