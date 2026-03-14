第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習がスタートした。大会第５日第１試合（午前９時開始）で帝京長岡（新潟）と対戦する東北の右腕エース・和泉寛太（３年）が“ノーノー返し”を宣言した。帝京長岡の芝草宇宙監督（５６）は帝京で１９８７年夏の甲子園の２回戦の東北戦でノーヒットノーランを達成している。対戦が決まり、因縁の対戦として話題になっていた。「今回戦うとなって初めて知りました