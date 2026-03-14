メ～テレ（名古屋テレビ） 14日昼ごろ三重県川越町の伊勢湾岸道で、料金所に車が突っ込み横転する事故がありま した。 事故現場は、伊勢湾岸道のみえ川越インターチェンジの入口です。普通乗用車がひっくり返り車線をふさいでいます。 警察によりますと14日正午ごろ、ETC専用レーンから高速道路に入ろうとした乗用車が、料金所の手前の縁石に衝突したはずみで横転しました。単独事故とみられます。