メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が栃木県で15日行われる棋王戦第4局の前日検分に臨みました。 日光市のホテルでは、15日将棋の棋王戦五番勝負の第4局が行われます。 14日は、タイトルを保持する藤井聡太六冠と挑戦者の増田康宏八段が検分のため対局室を訪れました。 今期の棋王戦は、藤井六冠の負けが先行し、ここまで1勝2敗です。タイトルを防衛するためには、もう1敗もできない状況に追い込まれてい