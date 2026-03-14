長く同じヘアスタイルを続けているなら、軽やかでトレンド感のあるボブに注目してみて。今年のボブは短めかつ無造作で、こなれ感を引き出すのにうってつけ。大人の余裕を醸し出せそうだから、この春を機会に印象チェンジを図ってみては？ くびれで軽やかにメリハリON 肩上のボブをベースに、低いレイヤーを加えたアレンジ。エアリーな質感でサイドに膨らんだあと内側へスッと収まることで、首もとにくび