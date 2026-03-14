©JCONICaoenが、3月14日に日産スタジアムにて開催された明治安田Ｊ１百年構想リーグ＜横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉＞のキックオフ前に登場し、エネルギッシュなライブパフォーマンスを披露した。©JCONIC冒頭から、2ndシングルのタイトル曲「秒で落ちた」を披露し、広い会場内をダイナミックなパフォーマンスで魅了する。リーダーの優樹（YUJU）が「今回は『BEYBLADE X』とJリーグのコラボの一貫でパフォーマ