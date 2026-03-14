メ～テレ（名古屋テレビ） 世界トップレベルのパフォーマーによるサーカスが、愛知県蒲郡市で始まりました。 「ミラクルドリームサーカス」では世界トップレベルのパフォーマー15人が迫力満点のプログラムを披露します。 蒲郡での初公演の14日は約330人が訪れ、鉄球の中を2台のバイクが走り回る「グローブ・オブ・デス」や、アクロバティックな「大車輪」などに魅