◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手＝前楽天＝が移籍後２度目の実戦で初先発し、初回に先制２ランを浴びた。１死一塁から３番・レイエスと対決。外角を狙った１４７キロの直球が真ん中高めに入り、打った瞬間確信の一発を左中間席へと運ばれた。７日オリックス戦のマタ（３回４失点）、１１日ソフトバンク戦のウィットリー（１回５失点）に続き、期待の新助っ人右腕が