元NHK沖縄放送局キャスターで、現在はラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが14日、自身のインスタグラムを更改。沖縄の海岸沿いを歩く写真や動画をアップした。 【写真】「危険な服」に身を包んだ竹中知華アナ この日はグレーベージュでウエストを絞ったAラインのシンプルなおとなしめな半袖ワンピース姿で、宮城海岸を闊歩。お約束のバッグは斜めがけで、意図せず強調。あいにくの曇り空で「な