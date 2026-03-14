ヤクルト・川端慎吾さんの引退セレモニーが行われ、8年間ともにプレーした村上宗隆選手からもビデオメッセージが送られました。村上選手は、川端さんとともに過ごした日々を振り返り「野球に取り組む姿勢だったり、後輩への気遣いだったり、本当に尊敬するところばかりで勉強になりました」とコメント。21年と22年に達成したリーグ連覇や、日本一となった日々についても「良い思い出ができた」と笑みを浮かべます。川端さんのプロ