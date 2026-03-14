■全国の天気日本付近は、大陸に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われるでしょう。北陸や北日本の日本海側は雲が多めですが、西日本や太平洋側は、広い範囲で晴れそうです。お出かけ日和になるでしょう。空気の乾燥と花粉の大量飛散が続きますのでご注意ください。気温は、北日本で平年より少し高く、東・西日本はこの時期らしい気温でしょう。日中は関東から九州で15℃前後の所が多く、鹿児島は20℃の見込みです。サクラのつぼみも膨