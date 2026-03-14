天皇陛下は、14日都内で、「日本山岳会」の海外登山報告会に出席されました。天皇陛下は14日午後、都内の大学で行われた「日本山岳会」の登山報告会に出席されました。「日本山岳会」は、1905年に日本で最初に作られた山岳会で、去年、創立120周年を迎えています。14日の報告会ではカナダでの登山や、ネパールの未踏峰への初登頂などについて、報告が行われました。国内外の数々の山に登り、登山を趣味とする陛下は、1987年から日