「ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン、神戸６１−１０相模原」（１４日、神戸ユニバー記念競技場）ニュージーランド代表の新監督就任が決まっている神戸のデイブ・レニーＨＣ（ヘッドコーチ）は、チームが１０連勝で首位浮上しても浮かない表情だった。前半だけで７トライを挙げて４７−０と圧倒しながらも、後半のスコアだけを見れば１４−１０とほぼ互角だった。同ＨＣは「後半は追い風を有効活用できなかった。チームの規