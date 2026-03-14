松本人志が１４日、Ｘ投稿で、配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」に関して「ダウンタウンプラス、会員が５０万人から２０万人に激減ｗｗｗｗ」と記載された投稿画像を引用し、「めちゃくちゃウソです！」と否定した。これに高須克弥院長が反応。「ウソを広めてまっちゃんの価値を下げようとしている輩をこらしめましょう。代理として刑事告訴、民事裁判やっていいですか？許可ください」と投稿した。別投稿では「明確にダウ