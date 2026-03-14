お笑いコンビ・爆笑問題（田中裕二、太田光）が『第42回浅草芸能大賞授賞式』の奨励賞を受賞。14日に東京・浅草公会堂で行われた授賞式に参加した。【写真】爆笑問題の暴走トークに“シー”する安達祐実「助けてくれ〜」と叫びながら太田は入場。記念の賞状をもらってそのまま返そうとしたり、賞金を懐に入れようとするなどボケまくった。直前には『令和7年度「スターの手型」顕彰式』にも出席。約30分の間隔でスピーチするこ