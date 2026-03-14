「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１４日、尼崎）初日８Ｒで地元の稲田浩二（４１）＝兵庫・９４期・Ａ１＝がインから逃げて１着。節目となる１５００勝目の勝利を飾った。デビューから５１５８走目、史上５５７人目の達成となった。９Ｒ終了後には施行者から目録などが送られ祝福を受け、「２０００勝を目指して頑張ります」と、今後もさらに勝利を積み重ねていくことを誓っていた。