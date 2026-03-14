片山さつき財務相と韓国の具潤哲副首相兼財政経済相は14日、経済、金融分野で意見交換する「日韓財務対話」を東京都内で開いた。公表した共同文書で、外国為替市場で急速に円安、ウォン安が進んでいるとして「深刻な懸念」を表明した。中東情勢の緊迫化を受けて、エネルギーの安定供給へ緊密に連携する重要性も確認した。為替市場では中東情勢悪化で「有事のドル買い」が優勢となっており、「為替レートの過度な変動と無秩序な