三重県の小さな離島は、かつて異様なほどの賑わいを見せていた。パチンコ店にストリップ劇場、置屋、ホテル――わずかな島に歓楽街が凝縮されていた理由とは何だったのか？【歌舞伎町ソックリ！】服を脱ぎ下着姿になる女性の姿も…三重県のナゾの島「売春島」の写真をすべて見る【売春婦たちが暮らしたアパートも】ノンフィクションライター高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。