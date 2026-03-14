「FMヨコハママラソン2026」（主催・FMヨコハマ）が14日、横浜赤レンガ倉庫周辺コースで行われ、ハーフリレーマラソンでプロボクシング大橋ジムのチームが2年連続で優勝を果たした。ハーフリレーマラソンは1チーム4〜8人で、制限時間150分の中、1・5キロの特設コースを14周回するもので、1人最低1周（1・5キロ）がノルマ。大橋ジムからは東洋太平洋ミニマム級王者・石井武志、WBOアジア・パシフィック同級2位・北野武郎、ア