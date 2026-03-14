「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１４日、尼崎）反撃に転じたい。地元の高野哲史（３６）＝兵庫・１０２期・Ａ１＝は、初日７Ｒで２コースから５着。差してバックは２番手争いを演じていたが、混雑した１周２Ｍでやや遅れをとって後退。「もう少し早く外に変わっておけば。レースの失敗ですね」と悔しさをにじませた。５着発進となったものの足に悲観する様子はない。「足は悪くない。もう少しターン回りを良くしたい」と臨戦