第1回の「かがわマラソン」は、いよいよあす（15日）号砲です。全国からランナーが集まり、関連イベントを楽しんでいます。 【写真を見る】第一回かがわマラソンはあす号砲発着点周辺では 'かがわマラソンEXPO' も開催【香川】 初めての開催となる ’かがわマラソン' は、あなぶきアリーナ香川を発着点に約1万人が春の讃岐路を駆け抜けます。 きょうは全国からランナーが訪れて、会場で受付を済ませました