ルートインジャパンは、「ホテルルートインGrand前橋」を3月6日に開業した。建物は地上12階建て。客室はシングル、トリプル、バリアフリー対応のオープンシングルなど全243室。館内には光明石人工温泉大浴場「旅人の湯」を設け、男女別の浴場それぞれにサウナと水風呂を備えるほか、自走式立体駐車場171台分を無料で用意する。朝食バイキングは、オープンキッチンで出来たての料理を提供する。料金は大人1,800円、小学生1,000円（