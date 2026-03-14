オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、４強入りを果たせば来年の女子ワールドカップの出場権が与えられる。前回女王の中国は現地３月14日、準々決勝で台湾と対戦。延長戦にもつれる激闘の末、２−０の勝利を収めた。順調な勝ち上がりを見せているものの、不安材料がないわけではない。中国メディア『勝迅体育』が報じている。台湾戦では、相手の粘り強い守備に苦しめられた。延長戦では地力の差を見せて２点