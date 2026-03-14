俳優の坂口健太郎さんは3月13日、自身のInstagramを更新。雑誌のモデルショットを披露しました。【写真】坂口健太郎、「大人の色気増し増し」ショット「腕時計も髪型も似合いすぎてしんどい……」坂口さんは腕時計の絵文字などを添えて、3枚の写真を投稿。ファッション誌『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）での高級腕時計・オメガを着用したモデルショットで黒髪短髪の坂口さんの横顔などを披露しています。コメントでは「一