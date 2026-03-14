3月8日の国際女性デーに合わせ、女性の活躍推進やジェンダー平等について考えるイベントが開かれました。金沢市で開かれた「HAPPY WOMAN FESTA 2026」。ジェンダー平等の推進などを目指し、石川県では2025年から開かれていて、会場には女性作家らによるキャンドルやアクセサリーの販売ブースが並びました。会場では放送作家として活躍する野々村友紀子さんがトークショーを行い、夫婦円満の秘訣を語りました。放送作家 野々村友紀