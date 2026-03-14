市民と行政が長崎を魅力的なまちにするために調査や研究を行う「長崎伝習所」の活動報告会が14日、長崎市で開かれました。 長崎刺繍の魅力を発信する塾や現川焼の継承活動を紹介する塾など、様々な「塾」が集まりました。 長崎の文化や歴史を研究してきたグループが活動を発表する「長崎伝習所まつり」。 長崎市で14日開催され、11の塾がブースを展開しました。 中には体験ができるブースも。 （まき割りを