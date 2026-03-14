各地で旅立ちの春を迎えています。石川県の金沢市と白山市の中学校では14日、卒業式が行われ卒業生が友との別れを惜しみながら学び舎を後にしました。14日は、金沢市と白山市の27校で卒業式が行われました。金沢市内で卒業生が最も多い兼六中学校では262人が旅立ちの日を迎え、1人1人に卒業証書が手渡されました。兼六中学校の大茂勝学校長は「これからの人生の選択で悩んだ時、平常心で最後まであきらめないという言葉を思い出し