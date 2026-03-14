All About ニュース編集部のメンバーに調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、兵庫県の「神戸北野ホテル」です。※以下の情報は2026年3月14日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「神戸北野ホテル」で五感を研ぎ澄ます美食の旅を編集部メンバー・Hが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、兵庫県の「神戸北野ホテル」でした。 ・宿泊した部屋：スタンダードダブ