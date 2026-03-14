毎年春に小松市で披露される子供歌舞伎。安宅関が舞台となっている「勧進帳」の上演に向け、出演する子供たちがかつら合わせに臨みました。小松市は歌舞伎の町として売り出すため1999年から「日本こども歌舞伎まつりin小松」を開いてきましたが、少子化などを理由に、2026年で幕を下ろします。14日は出演する児童ら17人がかつらのサイズ合わせに臨みました。歌舞伎一八番のひとつ「勧進帳」は、源義経と武蔵坊弁慶の関所越えの逃亡