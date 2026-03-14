◇オープン戦ヤクルト０―４オリックス（2026年3月14日神宮）昨季限りで現役を引退したヤクルト・川端慎吾2軍打撃コーチ（38）の引退試合が行われ、満員のファンを前に最後の雄姿を見せた。「2番・DH」で先発し、打席では惜しくも4打数無安打。0―4の9回2死からは遊撃の守備に就き、スタンドをどよめかせた。プロ人生を切ったポジション。盟友・山田哲人とのキャッチボールで肩をつくり、運命に導かれるように自身のとこ