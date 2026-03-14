巨人の田中将大投手（37）が14日に生放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。自身とチームメートにまつわる情報を訂正した。この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」。巨人ナインは辻岡義堂アナウンサー（39）から次々に直撃を受けた。そして、ドラフト2位右腕・田和廉投手（22＝早大）を伴って登場したのが石川達也投手（27）。辻岡アナか