兵庫県姫路市のＪＲ山陽本線で建設が進められていた新駅「手柄山平和公園駅」が１４日に開業しました。 ＪＲ西日本の新駅として姫路市に開業したのは、「手柄山平和公園駅」です。 市内で最も区間が離れていたＪＲ山陽本線の姫路駅と英賀保駅の間に位置し、１日約５０００人の利用が見込まれています。 駅の近くには今年１０月、総合スポーツ施設のオープンが予定されていて、周辺地域の活性化に期待が寄せ