高市早苗内閣の支持率が、政権発足後最低を記録した。23月6〜9日に実施した世論調査（時事通信が実施）によると、支持率は前月比4.5ポイント減の59.3%となり、2025年10月の発足以来、最も低い数字を記録した。【写真】「外交失敗」の辛辣指摘…トランプ大統領の隣ではしゃぐ高市首相NHKの調査でも支持率は59%と6ポイント低下しており、複数社の調査で下落傾向が確認されている─。高市早苗内閣の支持率低下の背景支持率低下