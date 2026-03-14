再審＝裁判のやり直しが決まった４２年前の強盗殺人事件。服役中に無罪を訴えながら亡くなった男性の家族らが、全国の弁護士らに事件現場を見てもらおうと視察会を開きました。 １９８４年に滋賀県日野町の酒店で起きた強盗殺人事件では、常連客だった阪原弘さんの無期懲役の判決が確定。 阪原さんは無罪を訴え続けましたが、服役中の２０１１年に病死しました。 阪原さんの家族は裁判のやり直しを求め、最高裁は２月、