中東情勢の悪化を受け、日本政府が邦人退避のために手配したチャーター機の第６便が１４日、サウジアラビアの首都リヤドから成田空港に到着した。第６便には邦人ら２２０人と台湾人２人が搭乗し、中東から帰国を希望した全ての邦人の退避が完了した。チャーター機の利用者は累計で邦人ら１０８６人、韓国人ら１６人、台湾人２人の計１１０４人になった。外務省は追加のチャーター機について「当面は予定していない」としている