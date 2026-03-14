◇明治安田J1百年構想リーグ第6節町田1―0柏（2026年3月14日三協フロンテア柏スタジアム）サッカー日本代表の森保一監督（57）が14日、柏―町田戦を視察し、取材対応ではW杯北中米大会の代表メンバー発表時期が5月31日の壮行試合（対戦相手未定、国立競技場）より前になると示唆した。日本代表は今月末の英国遠征を経て5月31日に壮行試合を実施し、事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ移動する予定。視察後の取材対応でW