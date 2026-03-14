Hey! Say! JUMPの山田涼介が、4月18日＆19日に北海道・札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』（ジャル サッポロ ミュージック エクスペリエンス ニーゼロニーロク）に“Ryosuke Yamada”名義で出演することが発表された。【画像】豪華すぎる！出演アーティストラインナップRyosuke Yamadaは、2024年に初開催された『SAPPORO MUSIC EXPERIENCE』にH