鹿島―川崎後半、クロスをヘディングで折り返す鹿島・鈴木。この後、レオセアラがゴールを決める＝メルスタ明治安田J1百年構想リーグ第6節（14日・メルカリスタジアムほか＝9試合）東は首位鹿島が川崎に1―0で勝って5連勝とし、勝ち点16に伸ばした。町田は柏に1―0で勝ち、勝ち点12。東京Vは1―0で浦和を破った。横浜Mは千葉に2―0で快勝し、FC東京は水戸との1―1からのPK戦を6―5で制した。西は神戸が小松の得点などで名