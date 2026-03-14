広島市の原爆資料館を運営する団体の元理事長で、米国で核廃絶活動を続けるスティーブン・リーパーさん（78）が14日、広島女学院大（広島市）から名誉博士号を授与された。式典後の記者会見で「（広島の）平和文化の発想を米国人に取り入れ、核廃絶に向けた草の根運動を広げたい」と語った。同大の名誉博士号はこれまで、被爆者のサーロー節子さん（94）や小倉桂子さん（88）にも授与された。リーパーさんは式典に角帽とガウ