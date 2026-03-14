元TBSアナウンサーでフリーの山本里菜（31）が14日、同局ラジオ「土曜朝6時木梨の会。」（土曜前6・00）の生出演に遅刻するハプニングがあった。番組中盤にカップめんを試食するコーナーに、「DAPUMP」のKIMIが挑戦。たどたどしい表現で食リポすると、「とんねるず」木梨憲武が内幕をぶっちゃけた。「何でKIMIが今、食リポしているかというと、今日担当の来る人が、来ないんだって」。KIMIをフォローしつつ、出演予定者の