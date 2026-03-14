この記事の画像を見る撮影＝渡邊秀一取材・文＝栗山春香又吉直樹が6年ぶりとなる小説『生きとるわ』を上梓した。1985年、阪神タイガースが優勝した年に生まれた子供たち（岡田と横井）が出会った高校時代と、卒業から20年経ち大人になった彼らが再会した2023年の大阪を舞台に物語は描かれる。将来への不安をまだ感じずに過ごしたはずの青春と、大人になって彼らが直面する現実の残酷な対比に他人事ではない痛みを強く感じるが