なぜ中年男性は孤立していくのか。『モテない中年』（PHP新書）を書いた坂爪真吾さんは「自分の気持ちを他人に伝える手段をあえて持たないようにしているからだ。ただそれは彼らにとって防御策であり、生きる知恵でもある」という――。（第2回）写真＝iStock.com／hiro2832※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／hiro2832■夫婦問題は「話し合い」で解決しない新井悠介さん（仮名、44歳）さんは、結婚生活がうまく行かなかっ