【モデルプレス＝2026/03/14】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の福澤希空、八村倫太郎、高橋颯（※「高」は正式には「はしごだか」）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】ボーイズグループメンバー、春らしいピンクコーデ◆福澤希空・八村倫太郎・高橋颯、ピンクで統一コーデ福澤はパンツ、八村はジャケット、