【モデルプレス＝2026/03/14】お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】45歳芸人「TGC」シークレット登場◆西野亮廣「TGC」初出演『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』とアパレルブランドのスペシャルコラボレーションステージは、「TGC」初出演となる西野の語りからスタート。「僕の