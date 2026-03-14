韓国の漫画家、キアン84が日本の漫画家を前に緊張する姿が捉えられた。【写真】韓国アイドルのアルバムカバーも手掛けた伊藤潤二3月13日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす〜シングルのハッピーライフ〜』では、キアン84と伊藤潤二の対面の第2弾が予告された。待ちわびていたロールモデルの伊藤潤二に会ったキアン84は、「開いた口が塞がらなかった」と感想を伝えた。しかし、事前に練習していたのとは異なり