失恋直後の女性は、できたての豆腐のようにナイーブで傷つきやすいもの。「心の隙につけ込むチャンス！」とばかりに安易な言葉で慰めようとすると、逆に強い反感を買ってしまうことも多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性396名に聞いたアンケートを参考に、「ナイーブな失恋女子を傷つける！間違った励まし方」をご紹介します。【１】ぼんやりした一般論にすり替えて 「男ってそんなもんだよ」「同じ男でもアンタと