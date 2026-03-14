阪神の岡田彰布オーナー付顧問が１４日、大相撲春場所７日目のＮＨＫの中継にゲスト出演。初の綱取りに挑む大関・安青錦（安治川）が、新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に敗れ、４敗目を喫し、場所後の横綱昇進は数字上厳しくなった取組について語った。過去３戦全敗だった安青錦を破った熱海富士について「強いね。やっぱり研究してるね、みんな」「そんなうまくいかないですよね。そりゃ負けた方は今度は勝ってやろうを思うから